Roberto Martinez sicher : "Eden Hazard? Nur eine Frage der Zeit, wann wir ihn in Topform sehen werden"

Der Trainer der belgischen Nationalmannschaft erklärte er auf der Pressekonferenz vor dem Halbfinale in der Nations League gegen Frankreich am Donnerstag (20:45 Uhr): "Er konnte in Madrid nicht sein volles Potenzial zeige. […] Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir die beste Version von Hazard in Spanien sehen werden."

Eden Hazard war 2019 für die vereinsinterne Rekordablöse von 115 Millionen Euro von Chelsea an die Concha Espina gewechselt. Bisher verpasste er 57 Partien verletzungsbedingt, konnte nur selten sein Potenzial abrufen.