Eder Militao schwärmt über sich selbst: "Auf dem Weg, der Beste der Welt zu werden"

Die Leistung von Eder Militao wird auch an diesem Dienstag (21 Uhr) wieder mitentscheidend sein. Dann geht es ins Rückspiel im Viertelfinale der Champions League beim FC Chelsea. Obwohl er erst 25 Jahre alt ist, übernimmt der Brasilianer inzwischen auch in den ganz wichtigen und großen Spielen eine Führungsrolle.

Das führte am Montag dazu, sich in die Debatte darüber einzumischen, ob er mittlerweile der beste Innenverteidiger der Welt sei. "Das ist die Meinung aller, ich bin auf dem Weg dorthin", sagte Militao während der Medienkonferenz. In seiner Anfangszeit an der Concha Espina sei es aufgrund der großartigen Spieler auf seiner Position noch schwierig gewesen.

Nach und nach habe er es aber geschafft, sich zu beweisen. "Und ich glaube, ich bin auf einem sehr guten Weg", ist Militao überzeugt davon, dass in den nächsten Jahren noch viel von ihm zu erwarten ist. "Ich arbeite viel zu Hause. Alles, was ich tun kann, tue ich, um das Niveau zu halten."