Real Madrid : Eduardo Camavinga muss eine Zwangspause einlegen

Real Madrid muss im nächsten Ligaspiel auf Eduardo Camavinga verzichten. Der französische Nationalspieler sah am Mittwochabend seine fünfte Gelbe Karte in der laufenden LaLiga-saison und fehlt somit gesperrt.

Eduardo Camavinga durfte gegen Athletic Bilbao von Beginn an auflaufen. Der Youngster zeigte eine gute Partie, überzeugte an der Seite von Toni Kroos und Federico Valverde mit sicherem Passspiel und starken Mittlelfeld-Dribblings.

In der 62. Spielminute sah Camavinga, der den gesperrten Casemiro vertrat, nach einem Foul an Iker Muniain den gelben Karton. Seine fünfte Verwarnung in nur 399 Minuten Spielzeit. Damit findet das kleine Lokalderby beim FC Getafe am 2. Januar (14 Uhr) ohne den Franzosen statt.