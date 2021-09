Real Madrid : Eduardo Camavinga: "Ich musste vor dem Krieg flüchten - das hat mich stärker gemacht"

Real Madrid sicherte sich kurz vor dem Ende des Transferfensters die Dienste von Eduardo Camavinga für 30 Millionen Euro. Der Franzose stellte sich nach dem Wechsel nun den Fragen der Reporter und konnte seine Freude dabei kaum in Worte fassen.

"Ich bin sehr glücklich, hier zu sein. Es ist ein Traum, den ich von klein auf hatte", sagte der Neuzugang auf seiner ersten Pressekonferenz in Spaniens Hauptstadt. "Als ich davon erfuhr, dass ich ein Spieler von Real Madrid werde, war ich sehr froh. Ich dachte an meine Familie, an alle Probleme, die wir hatten. Es macht mich sehr stolz, hier zu sein."

"Ich musste vor dem Krieg flüchten"

Der Sohn kongolesischer Eltern wurde in einem Flüchtlingslager geboren und zog mit seiner Familie im Alter von zwei Jahren nach Frankreich. Seine bewegte Kindheit hat Camavinga bis heute geprägt. "Ich musste vor dem Krieg flüchten, was mir geholfen und mich stärker gemacht hat. Aber es ist vor allem meine Familie, die mir sehr geholfen hat und wenn ich spiele, dann spiele ich für sie."