Real Madrid : Eduardo Camavinga: Real Madrid in Sorge um Fuß des Youngsters

Eduardo Camavinga musste bei der 1:2-Niederlage von Real Madrid gegen Espanyol Barcelona am Sonntag zur Halbzeit ausgewechselt werden. Noch ist unklar, wie schlimm es um den jungen Franzosen bestellt ist.

Für Eduardo Camavinga ging es am Sonntag nicht mehr weiter. Es war schon das dritte Mal in der letzten Woche, dass der linke Fuß des Supertalents von Real Madrid malträtiert wurde. Nach einem erneuten Tritt humpelte der Youngster sogar.

Camavinga ist von Didier Deschamps für das Finale in der Nations League am Donnerstag (20.45 Uhr) gegen Belgien in den Kader der französischen Nationalmannschaft berufen worden. Ob der 18-Jährige dann auch zum Einsatz kommen wird, ist noch nicht geklärt.