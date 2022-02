Real Madrid : Eduardo Camavinga: Real Madrid plant keine Ausleihe

Eduardo Camavinga (19) spielt bei Real Madrid nach seinem Wechsel im vergangenen Sommer noch nicht die erhoffte Rolle. An eine Ausleihe zum Sammeln von Spielpraxis denkt an der Concha Espina aber niemand.

Carlo Ancelotti (62) schenkte dem 19 Jahre jungen Franzosen bis zum 16. Spieltag regelmäßig das Vertrauen. Er durfte zwar nur einmal durchspielen, kam bis auf eine Ausnahme in der Primera Division aber immer zum Einsatz.

Halb Fußball-Europa buhlte im Sommer 2021 um die Unterschrift von Eduardo Camavinga. Den Zuschlag erhielt Real Madrid und damit der Verein, dem der Franzose bereits seit Jugendtagen die Daumen drückt. 31 Millionen Euro Ablöse flossen an Stade Rennes. Camavinga unterschrieb langfristig bis 2027.

Das hat sich geändert. In den vergangenen acht Ligapartien durfte Camavinga nur dreimal ran, in der Champions League sieht es noch finsterer aus. Nur 19 Spielminuten sammelte er in den jüngsten drei Partien.