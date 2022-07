Primera Division Eduardo Camavinga sorgt bei Real Madrid für große Überraschung

Real Madrid hat in der vergangenen Woche die Vorbereitung auf die neue Saison in Angriff genommen. Eduardo Camavinga übte mit seinen Teamkollegen, die wie das gesamte Trainerteam erstaunt über das Toptalent waren.

Eduardo Camavinga ließ sich am Samstag zum ersten Mal am Trainingszentrum von Real Madrid in Valdebebas blicken. Und dort staunten sie laut Marca nicht schlecht. Fitnesstrainer Antonio Pintus und der gesamte Staff seien total überrascht davon gewesen, in was für einer Form Camavinga aus dem Urlaub zurückgekehrt war.

Im Gegensatz zu manch Profi, der es in den Wochen nach einer anstrengenden Saison gerne mal etwas schleifen lässt, ackerte Camavinga auch während seiner freien Zeit durch, um an der Concha Espina endlich den Durchbruch zu schaffen.