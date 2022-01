Bruder Sebastiao verrät : Eduardo Camavinga "sehr glücklich" bei Traumverein Real Madrid - trotz Joker-Rolle

Eduardo Camavinga (19) muss sich bei Real Madrid unter Carlo Ancelotti (62) mit der Rolle des Reservisten anfreunden. Laut einem Familienmitglied ändert diese Lage aber nichts an der guten Stimmung Camavingas in Spaniens Hauptstadt.

31 Millionen Euro legte Real Madrid im vergangenen Sommer für Eduardo Camavinga auf den Tisch von Stade Rennes und sicherte sich eines der größten Mittelfeldtalente der Welt.

Camavinga deutete bei seinen bisherigen 20 Einsätzen mehrfach an, dass Weltklasse-Potenzial in ihm schlummert. An den beiden 8ern Toni Kroos und Luka Modric sowie 6er Casemiro gibt es aber bisher nur selten ein Vorbeikommen. Erst dreimal stand der französische Nationalspieler über 90 Minuten auf dem Rasen.