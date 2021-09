Real Madrid : Eduardo Camavinga über Wechsel zu Real Madrid: "Bin beim besten Verein der Welt"

"Ich bin beim besten Verein der Welt", sagt das für rund 30 Millionen Euro verpflichtete Naturtalent bei Telefoot. Camavinga ist sich sicher, dass ihm sein Wechsel nach Madrid dabei helfen wird, sich im Kader für die kommende Weltmeisterschaft einen Stammplatz zu sichern und am Großereignis in Katar teilzunehmen. Das sei eines seiner Ziele, sagt Camavinga.

Die Begeisterung, die Eduardo Camavinga bei Real Madrid entgegenströmt, ist ungebrochen. Weil es auch sportlich an der Concha Espina hervorragend läuft, hat der 18-Jährige bislang freilich nur die guten Seiten seines neuen Klubs kennengelernt. Und die begeistern ihn ganz besonders.

Knüpft er an seinem guten Start an, gibt es für Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps sowieso kein Vorbeikommen. Der nominierte Camavinga schon im vorigen Jahr erstmals in den Kader, im September gab das Real-Juwel sein Debüt. Für einen Platz im EM-Kader hat es aber (noch) nicht gereicht.