Real Madrid : Eduardo Camavinga überrascht von Karim Benzema: "Hat mich sofort in sein Herz geschlossen"

"Ich bin sehr überrascht, vor allem von Benzema. Alle sind sehr bescheidene Spieler", sagte Camavinga während einer Pressekonferenz bei der französischen U21-Auswahl. "Benzema hat mich sofort in sein Herz geschlossen. Sie haben sogar angefangen, mit mir zu scherzen, obwohl ich kein Spanisch spreche. Sowohl Luka Modric als auch Benzema haben mich mit einem anderen Namen angesprochen."

Benzema und Camavinga werden mit Sicherheit in Zukunft auch in der französischen Nationalmannschaft zusammenspielen. Bis dahin genießen die beiden ihre Tage an der Concha Espina, wo sich Camavinga den Platz neben seinem Landsmann hat reservieren lassen.