Ex-Supertalent von Real Madrid: Jese Rodriguez findet neuen Arbeitgeber

Jese Rodríguez (30) galt als vielversprechendes Talent aus dem Nachwuchs La Fabrica und konnte sich mit starken Leistungen einen Platz in der ersten Mannschaft von Real Madrid erkämpfen. Nach einem Kreuzbandriss kam der 30-Jährige jedoch nie mehr an seine starke Form heran und verließ Madrid. Damit startete eine Odyssee durch Europa, nun will der Spanier sein sportliches Glück in Brasilien finden.

In der Saison 2012/13 schaffte Jese mit Real Madrid Castilla in der zweiten Liga seinen Durchbruch, mit 22 Toren und 12 Vorlagen empfahl er sich für die erste Mannschaft der Königlichen. In der folgenden Saison machte Jese Rodríguez 31 Spiele im Profikader, erzielte acht Tore und gab sechs Vorlagen. Vor allem im Frühjahr 2014 war der heute 30-Jährige in bestechender Form und kämpfte mit 100-Millionen-Neuzugang Gareth Bale um einen Stammplatz.

Verletzung stoppt eine hoffnungsvolle Karriere

Als Real Madrid im Achtelfinal-Rückspiel gegen Schalke 04 antrat, änderte sich jedoch das Schicksal Jeses. Der Schalker Sead Kolasinac foulte den jungen Spanier in der 8. Spielminute an der Eckfahne, dieser Riss sich das Kreuzband und war lange Zeit zum Zuschauen verdammt.

Als der spanische U-Nationalspieler wieder auf den Platz zurückkehrte, war die Leichtigkeit in seinem Spiel weg. Zwar gab ihm vor allem Zinedine Zidane (51) immer wieder Einsatzzeit, jedoch konnte er nicht mehr an die Form vor seiner Verletzung anknüpfen. In der Saison 2015/16 zeigte Jese nochmal ordentliche Leistungen und war mit sechs Treffern und sieben Vorlagen in 38 Spielen eine wichtige Alternative im Angriff, der Spanier stand jedoch selten in der Startelf.