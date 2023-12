"Ein Geschenk für den Fußball": Real-Trainer Ancelotti adelt Bellingham

Die Quote von Jude Bellingham im Trikot für Real Madrid ist schlichtweg beeindruckend. In In 16 Spielen erzielte der 20-Jährige 15 Tore und lieferte vier Vorlagen – und das als Mittelfeldspieler. Beim 4:2-Sieg gegen SSC Neapel in der Champions League war Bellingham mit einem Treffer maßgeblich am Erfolg beteiligt.

"Gesamte Fußballwelt wäre froh, diese Qualität zu haben"

Zahlreiche Experten stimmten bereits Lobeshymnen auf den ehemaligen BVB-Profi an. Nun setzt sein Trainer Carlo Ancelotti an und adelt ihn in den höchsten Tönen: "Er ist ein Geschenk für den Fußball, nicht nur für Real Madrid. Ich denke, dass die gesamte Fußballwelt froh wäre, einen Spieler dieser Qualität zu haben. Er hat Potenzial und gibt ein sehr positives Bild ab."

Vor allem seine Arbeitseinstellung in jungen Jahren beeindruckt den Italiener. "Er ist ein ernsthafter, professioneller junger Spieler, der sich sehr gut integriert hat. Er arbeitet viel, versteht sich sehr gut mit den anderen, er muss sein Spanisch verbessern (lacht). Niemand ist perfekt."

Carlo Ancelotti, hier während seiner Zeit beim SSC Napoli, lobt Bellingham - Foto: Antonio Balasco / Shutterstock.com

Ancelotti vergleicht Bellingham mit Zidane

Und dann verglich Ancelotti seinen Schützling sogar mit der Legende Zinedine Zidane: "Es ist schwierig, zwei verschiedene Generationen miteinander zu vergleichen. Der Unterschied, den ich sehe, ist das Vordringen bis in den Strafraum, was Zidane nicht hatte. Und die individuelle Qualität von ‚Zizou‘, die Bellingham nicht hat. Der moderne Fußball will mehr körperlich starke Spieler, die in der Lage sind, viele Räume in kurzer Zeit abzudecken."

Immerhin hat Bellingham, der im Sommer für 103 Millionen Euro von Borussia Dortmund nach Madrid wechselte, noch einige Jahre Zeit sich zu entwickeln und an seinen Schwächen zu arbeiten.

