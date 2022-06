Real Madrid vs. FC Barcelona El Clasico: LaLiga veröffentlicht Termine der Saison 2022/2023

Real Madrid will seinen Titel in der Primera Division verteidigen. Der vermutlich größte Rivale im Kampf um die Meisterschaft wird wohl der FC Barcelona sein. Jetzt kennen die beiden Erzrivalen die Termine für die direkten Duelle.

Das erste direkte Duell zwischen Real und Barcelona steigt am 9. Spieltag (16. Oktober) im Estadio Santiago Bernabeu, am 19. März gastiert der Rekordmeister im Rahmen der 26. Spieltags im Camp Nou.

Der spanische Fußballverband hat am Donnerstag den Rahmenterminkalender für die anstehende LaLiga-Spielzeit bekannt gegeben. Titelträger Real Madrid startet mit einem Auswärtsspiel bei UD Almeria (13./14. August), am letzten Spieltag empfängt Real zu Hause Athletic Bilbao.

Termine Derbi Madrileno 2022/2023

Atletico Madrid, Meister von 2021, feiert sein Saisondebüt auswärts mit einem Derby beim FC Getafe und beendet die Spielzeit ebenfalls in der Fremde beim FC Villarreal. Zum Stadtduell (Derbi Madrileno) kommt es am 6. Spieltag (19.09) im Wanda Metropolitano, am 23. Spieltag (26.02.2023) geht es im Bernabeu rund. Gegen Barça muss Atleti am 16. Spieltag zu Hause antreten. Das Duell in Barcelona steigt am 30. Spieltag (23.02.2023).