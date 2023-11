Empfehlung von Jude Bellingham: Real Madrid soll diesen Stürmer holen

Real Madrid kokettiert damit, im Januar einen weiteren Stürmer zu holen – Namen wie Mauro Icardi machen die Runde. In die Suche mischt sich nun Jude Bellingham ein, der einen Vorschlag an die Vereinsführung heranträgt.

Die Kaderplanung von Real Madrid ist der Meinung, dass der Abgang von Karim Benzema nicht adäquat kompensiert worden ist. Daher reift die Meinung, im kommenden Januartransferfenster einen weiteren Stürmer zu holen.

Jude Bellingham, dessen Wort nach seinen starken Anfangsmonaten mittlerweile in den höchsten Gremien sehr großes Gewicht hat, gibt seine Empfehlung ab. Der Mittelfeldstar würde laut dem Portal Defensa Central gerne mit Paulo Dybala zusammenspielen.

Holt Real Madrid Paulo Dybala?

Der Stürmer der AS Rom könnte sich als bezahlbare Option erweisen. Dybalas Vertrag in der Ewigen Stadt ist zwar noch bis 2025 gültig. Für nicht-italienische Mannschaften besteht jedoch die Möglichkeit, einen Transfer per Ausstiegsklausel in Höhe von zwölf Millionen Euro zu erwirken.

Ob Dybala tatsächlich eine ernsthafte Option an der Concha Espina wird, bleibt derweil offen. Die Führungsriege sei nicht wirklich überzeugt, der Argentinier entspreche mit seinen 30 Jahren nicht der Transferphilosophie, heißt es.

Dybala soll außerdem in Saudi-Arabien sehr gefragt sein. Das verwundert nicht wirklich, immerhin erlebt er bei der Roma mit starken drei Toren und vier Vorlagen in neun Spielen der Serie A eine hervorragende Saison.

Verwendete Quellen

Defensa Central