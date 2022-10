Kampf um Mega-Talent: Real Madrid setzt auf Vitamin B

Im Werben um das brasilianische Supertalent Endrick Felipe (16) von Palmeiras Sao Paulo wurden Real Madrid nur noch Außenseiterchancen zugestanden. So schlecht soll die Ausgangslage für die Königlichen aber gar nicht sein.

Palmeiras-Präsidentin Leila Pereira (57) verriet der Sportzeitung AS, dass das Transferrennen in Bezug auf Endrick Felipe noch in vollem Gange sei. Der Klub erhielt bislang noch keine offizielle Anfrage eines Interessenten.

Der Spieler verließ sein Heimatland bis dato nur, um europäische Stadien auf Einladungen von Spitzenteams wie dem FC Barcelona oder Real Madrid zu besichtigen. Eine Präferenz lässt sich dadurch noch nicht ableiten.

Der aktuelle Champions-League-Sieger hat derweil ein Ass im Ärmel. Endrick ist sehr gut mit Landsmann Rodrygo (21) befreundet, der seit 2019 in Reals Diensten steht. Durch die Überzeugungsarbeit des Rechtsaußen könnte Madrid als Transferziel zusätzlich an Attraktivität gewinnen.