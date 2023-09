Real-Juwel Endrick will gar nicht wissen, wie viel Gehalt er bekommt

Die Königlichen konnten sich im vergangenen Winter mit Endrick einen talentierten Stürmer angeln, die Ablöse für den Brasilianer könnte inklusive Bonuszahlungen auf über 60 Millionen Euro ansteigen.

Auch wenn der 17-Jährige in dieser Saison mit Leistungsschwankungen zu kämpfen hat sind sie in Madrid vom enormen Potential des Stürmers überzeugt. In der aktuellen Saison erzielte er in 16 Einsätzen verteilt auf 463 Minuten in der brasilianischen Serie A vier Treffer.

Gespräch mit Ancelotti im Haus von Ronaldo

Endrick freut sich auf das Kapitel bei den Blancos und hat auch sich auch schon Rat von seinen zwei Landsleuten Vini Jr. (23) und Rodrygo (22) eingeholt: "Als sie während des Urlaubs nach Brasilien kamen, konnten wir uns unterhalten, ja. Viní hat mir erklärt, wie die Dinge dort sind."