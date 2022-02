Real Madrid : Endrick-Vater feiert Real Madrid auf Instagram ab

Das neue brasilianische Wunderkind Endrick tourte in der vergangenen Woche mit seiner Entourage durch ganz Europa und schaute sich unter anderem Spiele des FC Barcelona und Real Madrid an. Vom Erlebnis im Bernabeu war Endricks Vater besonders beeindruckt.

"Es freut mich sehr, zu wissen, dass sie mich beobachten und meine Spiele verfolgen", kommentierte Endrick in einem kürzlich geführten Interview das Interesse von Real Madrid an einer Zusammenarbeit.

Mit seinem Vater klapperte der 15-Jährige in der Vorwoche einige Stationen über ganz Europa verteilt ab. Am Dienstag besuchte er auf Einladung von Paris Saint-Germain das Champions-League-Spiel gegen Real Madrid, am Donnerstag die Partie in der Europa League zwischen dem FC Barcelona und dem SSC Neapel.