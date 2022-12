Endrick zu Real Madrid? Selecao-Legende Ronaldo kann es "nicht garantieren"

Ronaldo, der seit seiner Zeit an der Concha Espina bestens in Madrid vernetzt ist, hat bisher noch keine Kenntnis von einer Einigung. "Ich weiß nicht, ob mit Madrid alles geregelt ist. Ich kann es nicht garantieren."

"Er ist ein junges Talent aus Brasilien, das sehr gut sein wird. Er spielt bereits als Profi in der ersten Mannschaft von Palmeiras", sagte der zweimalige Weltmeister im Interview mit der Sportzeitung AS.

Da der junge Stürmer erst nach Erreichen der Volljährigkeit nach Europa wechseln darf, müsste er bis zum Sommer 2024 in Brasilien geparkt werden. Ronaldo freut sich auf weitere Spiele des Juwels am Zuckerhut. "Er ist noch so jung, wir dürfen uns mindestens noch anderthalb Jahre an ihm erfreuen", so der 46-Jährige.

Weiterlesen nach dem Video

PR-Berater bestätigt Transfer zu Real Madrid

Endricks Marketing-Manager bestätigt indes den bevorstehenden Wechsel seines Schützlings nach Spanien. "Jetzt, nach seinem Transfer zu Real Madrid, ist sein Wert unschätzbar", sagte Fabio Wolff gegenüber AS.

Bei Endrick handele sich um einen Rohdiamanten, der geschliffen werden müsse. Seinen Marktwert habe der junge Angreifer im laufenden Jahr bereits verzehnfacht, so der Chef der PR-Agentur Wolff Sports & Marketing.

Verwendete Quellen: AS