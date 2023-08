60-Millionen-Youngster: Nächster Tiefschlag für Endrick

In den Medien wurde der 17-jährige Brasilianer als das nächste große Megatalent angepriesen, die Topklubs der Welt kämpften um seine Unterschrift. Am Ende setzte sich Real Madrid gegen den FC Barcelona, PSG und Chelsea durch und lässt sich die Dienste von Endrick ab Juli 2024 bis zu 60 Millionen Euro kosten.

Die Königlichen hoffen mit dem Stürmer das nächste große Juwel vom Zuckerhut verpflichtet zu haben, nachdem Endrick mit 16 Jahren für seinen Jugendklub Palmeiras debütiert hatte und durchaus gute Leistungen zeigte.

Entwicklung stockt, Spielzeit bei Palmeiras sinkt

Traf Endrick in der vergangenen Serie A-Saison in sieben Spielen noch starke dreimal, sind es in dieser Saison in der Liga in 15 Spielen erst vier Treffer. Die Spielzeit des 17-Jährigen ist allerdings auch gesunken, die vier Treffer erzielte er in 458 Minuten. Der junge Stürmer stand in nur drei Partien in der Startelf.