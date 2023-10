England-Legende Gary Lineker adelt Bellingham: "Kann unser größter aller Zeiten werden"

Auch England Legende Gary Lineker hat im Gespräch mit der englischen The Sun über seinen Landsmann gesprochen – und den 20-Jährigen vor dem Clasico (2:1-Sieg für Real Madrid), Bellinghams erstem, in den höchsten Tönen gelobt.

Lineker weiter: "In unserem Podcast haben wir neulich über den verstorbenen Sir Bobby Charlton gesprochen und darüber, ob er Englands größter Spieler aller Zeiten war und ich denke, man kann mit Fug und Recht behaupten, dass er es war – aber Bellingham kann unser größter aller Zeiten werden."

Lineker traut Bellingham Stürmer-Position zu

Und die Entwicklung des ehemaligen Dortmund-Profis ist noch lange nicht am Ende. "Niemand weiß, was Judes beste Position ist, weil er so gut in verschiedenen Rollen ist, aber ich könnte mir vorstellen, dass er für England vorne spielt."

Während Bellingham beim BVB meist als zentraler Mittelfeldspieler zum Einsatz kam, setzt ihn Real-Trainer Carlo Ancelotti hinter den Stürmern im offensiven Mittelfeld ein. Das wirkt sich auf seine Torausbeute aus. Nach 13 Spielen hat er bereits 13 Tore und drei Vorlagen auf dem Konto – damit ist der Engländer Reals bester Torschütze. Im Clasico drehte der Ex-BVB-Star das Spiel beinahe im Alleingang. Nachdem Ilkay Gündogan die Katalanen in gebracht hatte, erzielte Bellingham einen Doppelpack.

