Real Madrid : Enthüllt! Karim Benzema stand unmittelbar vor Juve-Wechsel

Die langjährige Stammkraft von Juventus Turin, Claudio Marchisio, hat in einem Interview mit CRONACHE DU SPOGLIATOIO verraten, dass Karim Benzema vor rund einer Dekade fast ins Piemont gewechselt wäre.

"Es ist wahr, Benzema war nah dran an Juventus, in dem Jahr, als Ciro Ferrara der Juve-Trainer war", kramt Marchisio in seinen Erinnerungen. Doch warum? "Er hatte sich bei Real Madrid nicht gut geschlagen und die Merengues mussten sich entscheiden, ob sie ihn oder Gonzalo Higuain verkaufen wollen. Am Ende blieben beide und ein paar Jahre später ging Higuain zu Napoli."