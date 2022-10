Enthüllt! Real-Leihgabe Brahim Diaz mit kurioser Klausel

Brahim Diaz zeigt aktuell starke Leistungen im Trikot des AC Mailand. Auch wenn der spanische Edeltechniker bisher in der laufenden Saison von Stefano Pioli in der Serie A stets nur als Teilzeitkraft eingesetzt wurde, kommt er in knapp 400 Spielminuten auf vier Tore und eine Vorlage.

Die Gazzetta dello Sport hat in Erfahrung gebracht: Sollte Real Madrid Brahim Diaz eines Tages an Manchester United verkaufen, stünden den Sky Blues 40 Prozent der Ablöse zu. So will der englische Meister eine erfolgreiche Zukunft des Spaniers beim ungeliebten Stadtrivalen verhindern, oder zumindest kräftig mitverdienen, sollte es dazu kommen.

Brahim Diaz wurde beim FC Malaga ausgebildet

Brahim Diaz wurde in der Jugendabteilung des FC Malaga groß, wechselte im Teenageralter zu Manchester City. Nach fünf Jahren auf der Insel ging es zurück nach Spanien, für Real Madrid kommt der Offensivakteur bisher auf 21 Spiele. Für Milan lief er 92 Mal (15 Tore, neun Vorlagen) auf.

Verwendete Quellen: Gazetta dello Sport