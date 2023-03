Entscheidung gefallen: Marco Asensio muss Real Madrid verlassen

Die Zukunft von Marco Asensio war in den letzten Wochen zuhauf Teil von Spekulationen, sogar von einem Wechsel zum FC Barcelona war die Rede. Das Kapitel Real Madrid scheint nun endgültig zu Ende zu gehen.

Für die Nominierung in die spanische Nationalmannschaft hat es bei Marco Asensio in der aktuellen Länderspielperiode nicht gereicht. Zu gering sind seine Einsatzzeiten bei Real Madrid, so dass er aus dem Fokus des neuen Nationaltrainers Luis de la Fuente gefallen ist.

Sein Wirken als Teilzeitkraft kommt nicht von ungefähr. Carlo Ancelotti vertraut in seiner Offensive anderen Spielern, Asensio ist schon länger zum Auslaufmodell verkommen. Das hat nun Folgen. Laut Marca ist die Verlängerung der auslaufenden Zusammenarbeit inzwischen "praktisch unmöglich".

Asensios Aus nach insgesamt acht Jahren in Diensten des spanischen Rekordmeisters ist somit beschlossene Sache. Das hatte sich nicht nur aufgrund seines sportlich immer weiter sinkenden Werts in den letzten Wochen und Monaten ernsthaft abgezeichnet.