Entscheidung soll stehen: Jude Bellingham ist Golden Boy 2023

Das Ergebnis ist offenbar bereits an die Öffentlichkeit gedrungen: Jude Bellingham wird die Wahl zum Golden Boy 2023 gewinnen.

Und das in einem ganz besonderen Spiel. Real gewann den Clasico gegen den FC Barcelona mit 2:1 . Bellingham drehte die Partie mit einem Doppelpack und nach Rückstand für sein Team im Alleingang.

Bisher war in diesem Ranking nie ein Spieler der Blancos vorne. Nach einem herausragenden Saisonstart war es einmal mehr Jude Bellingham, der am vergangenen Wochenende zum Matchwinner für das Madrider Starensemble avancierte.

Zum ersten Mal überhaupt, so berichtet es die Marca mit Verweis auf englische Berichte, wird ein Spieler von Real Madrid mit dem Golden-Boy-Award ausgezeichnet. Die italienische Tuttosport kürt seit 2003 jährlich den besten U21-Spieler Europas. In diesem Jahr wird die Zeremonie am 4. Dezember stattfinden.

Real Madrid: Jude Bellingham trifft in beeindruckender Manier

Seit seinem Sommerwechsel von Borussia Dortmund zu Real präsentiert sich Bellingham in beeindruckender Form. Der Brite kommt in seinen ersten 13 Pflichtspielen für den großen weißen Klub auf 13 Tore und drei Vorlagen. Eine unfassbare Quote, immerhin ist Bellingham im Mittelfeld beheimatet.

Trainer Carlo Ancelotti traut Bellingham in dieser Saison mittlerweile "20 oder 25 Tore" zu. "Was heute überraschend war, war sein Schuss. Er kommt immer in den Strafraum, heute hat er außerhalb des Strafraums ein fantastisches Tor geschossen."