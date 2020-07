Leih-Anfrage von La Real : Real Madrid erhält attraktives Angebot für Takefusa Kubo

Real Madrid ist mit der Entwicklung, die Takefusa Kubo in dieser Saison bei RCD Mallorca genommen hat, außerordentlich zufrieden. Auf der Baleareninsel hat sich der junge Japaner längst zum Stammspieler hochgehangelt.

Für Kubo ist nun der nächste Schritt geplant. Er soll bei einem Klub, der in der kommenden Saison europäisch vertreten ist, Fuß fassen. Der AS zufolge signalisieren zahlreiche Vereine Interesse an einem Leihgeschäft.

Die attraktivste Offerte, so heißt es, kommt von Real Sociedad. Die Basken wären momentan auf Rang sieben stehend für die Europa League qualifiziert. Real unterhält hervorragende Beziehungen ins Baskenland.