Real Madrid dürfte froh sein - Endrick winkt endlich mehr Spielzeit bei Palmeiras

Palmeiras-Trainer Abel Ferreira (44) scheint in der aktuellen Situation nicht auf Endrick zu zählen, der 44-Jährige ließ den Youngster auch im Duell gegen den Drittletzten der brasilianischen Serie A, Vasco da Gama, 90 Minuten auf der Bank schmoren.

Aufgrund der geringen Einsatzzeit knapp ein Jahr vor dem Wechsel des Stürmers zu den Königlichen, steigt in Madrid laut Marca die Sorge, dass der Spieler in seiner ersten Saison in Europa noch keine vollwertige Alternative in der ersten Mannschaft sein wird, sondern in der Castilla Spielpraxis sammeln muss.

Eröffnet Dudus-Verletzung Endrick mehr Spielanteile?

Mit der Verletzung des Linksaußen Dudu könnte sich nun jedoch eine unerwartete Chance für Endrick eröffnen. Der 31-Jährige war einer der Spieler, auf die Trainer Ferreira am meisten gesetzt hat. Mit dem Ausfall des erfahrenen Offensivspielers wird nun ein Platz in der Startelf Palmeiras' frei.