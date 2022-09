Real Madrid Erling Haaland auf Real-Radar – für die Zeit nach Benzema

Real Madrid buhlte im vergangenen Sommer nicht nur um Kylian Mbappe, sondern wurde auch mit Erling Haaland in Verbindung gebracht. Ernsthaft bemühten sich die Königlichen aber offenbar nicht um den Norweger.

Die restlichen Kandidaten, die in der Gerüchteküche bei Real gehandelt wurden, zum Beispiel Edinson Cavani, Raul de Tomas, Kai Havertz, Timo Werner, Hugo Ekitike oder auch Cristiano Ronaldo, spielten keinerlei Rolle in Reals Überlegungen.

Erling Haaland (22), der medial ebenfalls immer wieder mit Real in Verbindung gebracht wird, hat Real Madrid zwar auf dem Radar, aber im vergangenen Sommer bemühte man sich nicht mit letzter Konsequenz um den Ex-Dortmunder. Der Grund: In Benzema hat man in den Augen der Verantwortlichen den besten Mittelstürmer der Welt im Kader. Für Haaland wäre vorerst kein Platz in der Startelf gewesen.

Für die Zeit nach Benzema, der Franzose wird im Dezember 35 Jahre alt, hat der Rekordmeister Haaland im Blick, aber auch die brasilianischen Wunderkinder Endrick (16) und Vitor Roque (17).