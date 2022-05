Primera Division Erling Haaland: Bekommt Real Madrid eine Sonderklausel?

Real Madrid soll bis zuletzt um Erling Haaland mitgemischt haben. In Spanien heißt es nun, dass sich der Rekordmeister eine spezielle Zugriffsklausel sichert.

Nach monatelangem Hin und Her konkretisierte sich am Montag die Story um Erling Haaland und seinem geplanten Wechsel zu Manchester City. Der Shootingstar von Borussia Dortmund soll sich mit den Skyblues einig sein und in Brüssel bereits die hierfür nötigen medizinischen Untersuchungen absolviert haben.

ManCity soll gegenüber dem BVB kommuniziert haben, die Ausstiegsklausel in Höhe von 75 Millionen Euro aktivieren zu wollen. Das Vertragskonstrukt ist ebenfalls bereits durch die Medien gegangen. Haaland soll zunächst bis 2027 unterschreiben und mit 30 Millionen Euro netto im Jahr alimentiert werden.

Das spanische Radionetzwerk Cadena SER liefert hierzu nun ein weiteres spannendes Detail. Demnach hat Real Madrid noch immer seine Finger im Spiel und sichert sich eine Art Zugriffsrecht auf Haaland. Von einer Sonderklausel ist die Rede, die dem spanischen Rekordmeister exklusiv erlaubt, den Angreifer im zweiten Jahr für 150 Millionen Euro aus seinem Vertrags herauskaufen zu können.