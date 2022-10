Erling Haaland: Lotst ihn ausgerechnet ein Ex-BVB-Spieler zu Real Madrid?

Real Madrid hat im Pokern um Erling Haaland offenbar ein Ass im Ärmel. Wie das Portal Defensa Central berichtet, sind Reinier Jesus und der Ausnahmestürmer dicke Kumpels, die sich nicht nur mehrmals die Woche, sondern jeden Tag telefonisch austauschen.

Zwei gemeinsame Jahre verbrachten Reinier und Haaland bei Borussia Dortmund. Jene 24 Monate waren für den einen nicht wirklich, für den anderen umso mehr von Erfolg gekrönt. Reinier könnte also eine wichtige Rolle einnehmen, sollte Real noch mal ernsthaft das Netz nach Haaland auswerfen.

Im Sommer 2024, so berichtete es das in der Regel gut informierte Portal The Athletic, greift in Haalands bei Manchester City noch bis 2027 datiertem Vertrag eine Ausstiegsklausel, die auf 200 Millionen Euro taxiert wird.