Ersatz für Eder Militao: Real Madrid überrascht mit Entscheidung

Binnen weniger Tage hatte die Verletzungshexe bei Real Madrid gleich zweimal zugeschlagen und für Thibaut Courtois und Eder Militao mit Kreuzbandrissen echte Hiobsbotschaften parat. Während ein neuer Torhüter schon da ist, wird in der Innenverteidigung ein anderer Plan verfolgt.

Der Nachfolger für einen Kreuzbandpatienten ist bereits gefunden. Kepa Arrizabalaga wird für die restliche Saison Thibaut Courtois vertreten. Der Spanier kommt vom FC Chelsea und wird ohne Kaufoption ausgeliehen. Der Transfer ist an diesem Montag bestätigt offiziell bestätigt worden.

Real Madrid plant ohne Ersatz für Eder Militao

Anders verhält es sich offenbar mit einem temporären Nachfolger für Eder Militao, der Real Madrid aufgrund eines Kreuzbandrisses ebenfalls lange nicht zur Verfügung stehen wird. Die AS berichtet von der überraschenden Entscheidung des spanischen Rekordmeisters, keinen Ersatz unter Vertrag zu nehmen.

Alle wissen, dass es eine lange Saison mit vielen Wettbewerben sein kann. Trainer Carlo Ancelotti vertraut aber offenbar auf das vorhandene Personal wie David Alaba, Antonio Rüdiger und Nacho Fernandez. Ob man sich damit einen Gefallen tut, darf aufgrund der sportlichen höchsten Ambitionen durchaus bezweifelt werden.

Real Madrid will auf den Nachwuchs setzen

Auf dem Markt wären zumindest einige interessante Alternativen. Benjamin Pavard, der den FC Bayern verlassen will, zum Beispiel. Statt sich an einer externen Kraft zu bedienen, will Ancelotti aber auf den eigenen Nachwuchs setzen.

Verwendete Quellen

AS