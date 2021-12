Real Madrid : Ersatz für Gareth Bale: Real Madrid möchte Pablo Sarabia zurückholen

Real Madrid zeigt sich beeindruckt von der Entwicklung, die Pablo Sarabia (29) in dieser Saison genommen hat. Und zwar so sehr, dass es laut O Jogo durchaus Thema ist, den Flügelstürmer zurück an die Concha Espina zu holen.

Weil er an der Seine aber meist zum Zuschauen gezwungen war, ließ sich Sarabia in dieser Saison zu Sporting ausleihen. An der Algarveküste kommt der gebürtig aus Madrid stammende ehemalige spanische Nationalspieler auf fünf Tore und fünf Vorlagen in den ersten 20 Einsätzen.