Ersatz für Karim Benzema: Real Madrid führte Gespräche über Weltklasse-Stürmer

Lange wurde darüber gerätselt, wer es denn nun sein wird, der bei Real Madrid in die großen Fußstapfen von Karim Benzema treten tritt. Trainer Carlo Ancelotti soll sehr heiß auf Harry Kane gewesen sein, der dann allerdings zum FC Bayern wechselte.

Real Madrid forderte Berichte über Lautaro Martinez an

The Athletic zufolge war Lautaro Martinez eine der Optionen, über die an der Concha Espina am konkretesten diskutiert wurde. Demnach wurden Berichte über den amtierenden Fußball-Weltmeister von Inter Mailand angefordert und mehrere Gespräche geführt. Passiert ist am Ende: gar nichts.

Vor einem Monat befeuerte Martinez' Managements die Mutmaßungen öffentlich: "Real Madrid? Es ist eine der größten Mannschaften der Welt und jeder Spieler würde gerne dort spielen." Das gehört aber auch zur Jobbeschreibung. "Lautaro ist sehr glücklich bei Inter Mailand und es ist eine Mannschaft, die er sehr liebt. Er ist der Kapitän."