Ersatz für Thibaut Courtois: Der Torhüter, den Real Madrid favorisiert

Nach der Hiobsbotschaft, die Real Madrid bei Thibaut Courtois erhalten hat, sondieren die Blancos aufgeregt den Markt an Torhütern. In Kürze hat sich dabei offenbar eine präferierte Lösung herausgeschält.

Real Madrid ist nach der schweren Verletzung von Thibaut Courtois auf der Suche nach einer neuen Nummer 1 und damit einer für die Verantwortlichen Toplösung für die Torhüter-Position. Dabei scheint es mittlerweile einen Kandidaten zu geben, über den sich alle einig sind.

Real Madrid will Bono holen

Laut der AS ist Yassine Bounou, genannt Bono, der Ballfänger, der den Machern an der Concha Espina vom Gesamtpaket am meisten zusagt. Es gibt zwar weitere Namen, die im Zusammenhang mit der Courtois-Vertretungsstelle genannt werden, mitunter sind das Unai Simon, Kepa Arrizabalaga, Keylor Navas, Giorgi Mamardashvili und David de Gea.

Bono soll aber allein aufgrund seiner Erfahrung sehr geschätzt werden. Der 32-Jährige spielte mit Marokko eine überragende Weltmeisterschaft und gewann in seiner Zeit beim FC Sevilla bereits zweimal die Europa League. Er würde also dem Druck im Bernabeu standhalten und käme mit seinen 1,95 Metern Körpergröße der von Courtois am nächsten.