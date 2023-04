"Es gibt viele Idioten:" Berater von Gareth Bale teilt aus

Gareth Bale gewann mit Real Madrid fünfmal die Champions League, war in den letzten Jahren seines Schaffens aber umstrittenen in Spaniens Hauptstadt. Das lag laut Berater Jonathan Barnett auch an den Geschichten über den Waliser.

2018 war Gareth Bale auf dem Gipfel bei Real Madrid, obwohl er unter Zinedine Zidane kein Stammspieler mehr war. Der Waliser führte den Rekordmeister per Doppelpack zum 3:1-Erfolg über den FC Liverpool im Champions-League-Finale.

Der Stern des Flügelstürmers sank aber trotz seiner wichtigen Tore. Bale wurde seine Verletzungsanfälligkeit zum Verhängnis. Ebenso wie die Behauptung, Real Madrid sei ihm nicht halb so wichtig wie die walisische Nationalmannschaft und sein großes Hobby: der Golfsport.

In Spaniens Presse war zudem häufig zu lesen, Bale verstehe auch nach Jahren in der Hauptstadt kein Spanisch. Berater Jonathan Barnett blickt zurück. "Es gibt viele Idioten, besonders in der Presse, die dumme und lächerliche Geschichten geschrieben haben", sagte er laut Be Soccer gegenüber Goal.