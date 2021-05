Real Madrid : "Es tut weh": Luis Enrique begründet Verzicht auf Sergio Ramos

"Ich stelle seine Fähigkeiten nicht in Frage, aber er konnte in der entscheidenden Phase der Saison nicht eingreifen. Er konnte auch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen", erklärte der ehemalige Profi von Real Madrid und Barcelona bei der Präsentation seines 24 Mann starken Aufgebots für die EURO. "Wenn er fit gewesen wäre, hätte ich ihn nominiert. Ebenso wie Carvajal."

"Ramos kann uns in Zukunft noch helfen"

Es sei keine einfache Entscheidung gewesen, führte der Seleccion-Coach aus. "Ich habe ihn gestern angerufen. Es tut weh, weil er sehr professionell ist und der Nationalmannschaft immer geholfen hat. Und ich denke, dass kann er in Zukunft noch immer."

"Es schmerzt mich, dass ich meiner Mannschaft nicht helfen kann", schrieb Rekordnationalspieler Ramos indes auf Twitter, "aber in diesem Fall ist es das Beste, dass ich mich erhole."