Real Madrid : Ex-Boss fordert: Real Madrid sollte Erling Haaland holen

Exakt 450 Tore in 438 Pflichtspielen erzielte Cristiano Ronaldo während seiner Zeit bei Real Madrid. Im Sommer 2018 kehrte er den Blancos den Rücken. Auf eine derart überragende Torquote kommt seitdem niemand. Das ärgert Ex-Boss Jorge Valdano.

"Seit Cristiano weg ist, fehlt Madrid ein Tor pro Spiel. Die Madrilenen haben jetzt keinen außergewöhnlichen Torjäger mehr", beschwert sich Valdano bei EL TRANSISTOR. Für Luka Jovic, der inzwischen nach Frankfurt verliehen wurde, sei es nicht einfach, weil er seit einem Jahr nahezu kein Spiel bestritten hat.

In den eigenen Reihen sieht Valdano nicht das Potenzial eines Spielers, in ähnliche Sphären wie Ronaldo aufsteigen zu können. In der Folge müsste sich Real an externem Personal bedienen. Hierfür hätte der ehemalige Sportdirektor bereits einen Spieler parat.