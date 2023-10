Ex-BVB-Flop Reinier glänzt bei Debüt für seinen neuen Verein

Mit großen Hoffnungen verpflichtete Real Madrid im Januar 2020 den brasilianischen Offensivspieler Reinier von Flamengo für satte 30 Millionen Euro. Eine Investition in die Zukunft, die sich zumindest bisher nicht ausgezahlt hat. Der immer noch gerade einmal 21-Jährige kam in den letzten drei Spielzeiten bei seinen Leihstationen in Dortmund und Girona nicht wirklich zum Zug, könnte jetzt mit dem Serie-A-Klub Frosinone aber endlich einen Ort gefunden haben, an dem er sein Potenzial ausschöpfen kann.

An eine Rückkehr zu Real Madrid war somit nicht zu denken, weshalb Reinier in der vergangenen Saison direkt weiter nach Girona verliehen wurde. Doch auch beim LaLiga-Klub fand der Brasilianer, zum Teil von Verletzungen gebeutelt, nicht in die Mannschaft und spielte in der gesamten Saison nur 639 Minuten.

Nach einem halben Jahr in der zweiten Mannschaft der Königlichen wechselte der begnadete Techniker leihweise für zwei Spielzeiten zu Borussia Dortmund. In der Bundesliga sollte der Brasilianer reichlich Einsatzzeit sammeln, um sich so für den Kader der Madrilenen zu empfehlen. In zwei Saisons bei den Schwarzgelben kam Reinier allerdings nur auf knapp 740 Spielminuten und erzielte dabei ein Tor und legte ein weiteres auf.

Frosinone der Weg ins Glück?

Bei Frosinone, seiner dritten Leihstation in Folge, könnte es nun vielleicht endlich mit dem Durchbruch in Europa klappen, nachdem der 21-Jährige bisher nur in seiner Heimat Brasilien angedeutet hatte, welches Potenzial in ihm steckt. Seit seiner Ankunft in Italien absolviert Reinier einen spezifischen Trainingsplan, der ihm helfen soll, den Rückstand aufzuholen, den er durch seine Nicht-Berücksichtigung im Kader von Real Madrid während der Saisonvorbereitung angesammelt hatte.

Folglich saß der Olympiasieger von 2021 in den ersten vier Serie-A-Spielen die vollen 90 Minuten auf der Bank. Am vergangenen Wochenende durfte der ehemalige Dortmunder dann gegen Hellas Verona endlich zum ersten Mal ran, stand dabei prompt in der Startelf und erzielte sogar bei 2:1-Sieg den Führungstreffer. Nach dem Spiel bestätigte Reinier, dass er glaubt, endlich das richtige Umfeld gefunden zu haben: "Ich habe hart für diesen Moment gearbeitet. Mein Debüt in der Serie A zu geben, ein Tor zu schießen und der Mannschaft zu helfen, ist unglaublich."