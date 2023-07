Ex-BVB-Star Jude Bellingham läutet Zeitenwende bei Real Madrid ein

Real Madrid hat in diesem Sommer einen dreistelligen Millionenbetrag für Jude Bellingham (19) locker gemacht. Damit diese Investition auf Anhieb durch die Decke geht, soll das System der Königlichen fortan auf den ehemaligen Star von Borussia Dortmund ausgerichtet sein.

Beim spanischen Rekordmeister bräche damit zugleich eine neue Zeitrechnung an. Schließlich lässt Reals Cheftrainer, Carlo Ancelotti (64), seit jeher im 4-3-3 agieren. Wie die AS berichtet, will der Italiener das System für Bellingham aber auf ein 4-2-3-1 umstellen.

Der BVB-Neuzugang soll dadurch als klassische Nummer zehn den meisten Einfluss auf die Offensive seines Teams ausüben können. Die beiden Altmeister Toni Kroos (33) und Luka Modric (37), die bisher die Strippen im Madrider Mittelfeld gezogen haben, würden dadurch hingegen deutlich an Einfluss verlieren.

Real Madrid: Treibt der Systemwechsel den Transfer von Harry Kane voran?

Im neuen 4-2-3-1-System läge ein großer Fokus im Übrigen auf dem Mittelstürmer. Real Madrid musste kürzlich jedoch den Verlust von Superstar Karim Benzema (35) verschmerzen. Der Franzose verließ die spanische Hauptstadt ablösefrei, um fortan in Saudi-Arabien für den Erstligisten Ittihad FC auf Torejagd zu gehen.