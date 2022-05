Champions League "Real Madrid war eindeutig schlechter als Manchester City", sagt Peter Schmeichel

Peter Schmeichel hat sich das Hin- und Rückspiel des Halbfinals in der Champions League zwischen Manchester City und Real Madrid ganz genau angeschaut. Und ist zu einem Entschluss gekommen, der vor allem in der spanischen Landeshauptstadt nicht gut ankommen wird.

"Real Madrid hat kein Recht, im Finale zu stehen. Sie waren in beiden Spielen eindeutig die schlechtere Mannschaft", analysiert Schmeichel bei CBS Sports. "Die erste Chance hatten die Madrilenen in der 90. Minute, danach haben sie noch zwei weitere Tore geschossen."

Nachdem ManCity das erste Aufeinandertreffen im eigenen Stadion mit 4:3 gewonnen hatte, siegte Real im Rückspiel mit 3:1 nach Verlängerung. Rodrygo rettete sein Team mit zwei Toren in der Nachspielzeit in die Verlängerung, in der es dann Karim Benzema war, der die Partie per Elfmeter entschied.