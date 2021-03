Real Madrid : Ex-Real-Boss hofft auf langfristige Zidane-Zukunft bei Real Madrid

"Ich hoffe, Zidanes Zyklus in Madrid ist noch nicht vorbei: In den letzten 47 Jahren war nur ein Trainer mindestens drei Jahre in Madrid", sagte der ehemalige Präsident (von 2006 bis 2009) gegenüber CMIT TV.

Zinedine Zidane hatte Real Madrid Anfang 2016 von Rafael Benitez übernommen und führte die Königlichen in der Folge zu drei aufeinanderfolgenden Champions-League-Titeln. 2018 trat der Franzose zurück, um im Frühjahr 2019 zurückzukehren.