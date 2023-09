Real-Flop Mariano Diaz will in Sevilla an seine Form aus Lyon anknüpfen

In den vergangenen fünf Jahren stand Mariano Diaz (30) ohne großen Erfolg bei Real Madrid im Kader. Das königliche Eigengewächs kam nach einer starken Saison von Olympique Lyon zurück zu Real Madrid und wollte sich im Starensemble empfehlen, dies gelang ihm jedoch nicht. Vor kurzem schloss sich der Nationalspieler der Dominikanischen Republik dem FC Sevilla an und will dort zu alter Stärke zurückfinden.

Deals mit den Vereinen scheiterten aber an den Verhandlungen mit dem Spieler, Mariano war nicht bereit Gehaltsabstriche zu machen, die Königlichen blieben deshalb auf ihm sitzen. Nach fünf Jahren ist das Thema zwischen beiden Parteien nun beendet. Sein Vertrag lief am 30. Juni 2023 aus.

Real Madrid wollte den bulligen Stürmer bereits seit Jahren abgeben. Es gab immer wieder Vereine aus dem In- und Ausland, die an dem 30-Jährigen interessiert waren. Vor allem Rayo Vallecano und Espanyol Barcelona zeigten des Öfteren Interesse.

In fünf Jahren bestritt der 30-Jährige für Real Madrid 84 Spiele und konnte zwölf Tore erzielen, er kam nie über die Rolle des Ersatzspielers für Karim Benzema hinaus. Oft war er nur die dritte Wahl im Angriff der Blancos, da Luka Jovic (25) trotz schwacher Leistungen vor Mariano angesiedelt war. In der vergangenen Saison bekam in der zweiten Saisonhälfte auch noch Youngster Alvaro Rodriguez (19) den Vorzug vor Mariano.

Mariano Diaz will beim FC Sevill an alte Klasse anknüpfen - Foto: A.Ivanov_Football / Shutterstock.com

Top-Stürmer in Frankreich

Dass der gebürtige Spanier Top-Qualitäten besitzt, hat er vor allem in Frankreich bei Olympique Lyon gezeigt. In der Saison 2017/18 erzielte er in 48 Spielen starke 21 Treffer und gab sechs Vorlagen, aufgrund dieser Zahlen wollten die Blancos ihr ehemaliges Nachwuchstalent im Sommer 2018 für 21 Millionen Euro wieder zurückholen.

Diese Qualitäten will Mariano nun beim FC Sevilla wieder zeigen: "Ich denke, dass ich die Version, die ich in Lyon hatte, wiederfinden kann", erklärte der zweifache Champions League-Sieger.

Sevilla - das beste Projekt für Mariano

Jedoch zählt für ihn persönlich, wieder auf dem Feld zu stehen: "Ich habe in den letzten Jahren nicht viele Minuten gespielt. Das ist es, wofür ich gekommen bin: Mich wie ein Fußballer zu fühlen und mein Bestes zu geben."

Der Wechsel zum FC Sevilla, wo er auf seinen ehemaligen Mitspieler Sergio Ramos (37) trifft, war für den 30-Jährigen die beste Entscheidung, um wieder Freude am Fußball zu empfinden: "Das Projekt war das Beste für mich", so Mariano Diaz.

Mit dem FC Sevilla nimmt der ehemalige Real Madrid-Spieler an der Champions League teil. In der Liga läuft es jedoch nicht nach Plan. Der FC Sevilla steht am vierten Spieltag auf dem letzten Tabellenplatz, hat allerdings noch ein Nachholspiel.