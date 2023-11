Ex-Real-Star Eden Hazard überrascht mit Aussagen zu seinem Karriereende

Eden Hazard (32) hatte Anfang Oktober seine Karriere für beendet erklärt und seine Fußballschuhe damit im Alter von 32 Jahren an den Nagel gehängt. Im Rahmen der Ballon-d’Or-Wahl hat der Belgier nun mit Aussagen über sein Karriereende überrascht.

Im Rahmen der Ballon-d’Or-Wahl am Montag äußerte sich der Fußball-Rentner zu seinem Karrierende, erzählte, dass er das Fußballspielen nicht vermisse und "schon nicht mehr spielte", und verwies dabei auf seine letzten Monate im Santiago Bernabeu, wo er nur noch Reservist war.

Doch nach seinem 115 Millionen Euro schweren Transfer zu Real Madrid im Jahr 2019 sorgte der Flügelspieler meist nur neben dem Platz für Schlagzeilen. In vier Jahren im Klub kam er letztlich lediglich auf 76 Einsätze, erzielte dabei sieben Tore und zwölf Vorlagen. Zum Vergleich: In seiner letzten Chelsea-Saison brillierte er mit 21 Treffen und 17 Assists.

Eden Hazard galt zeitweise als einer der besten Offensivspieler der Welt. Vor allem in seiner Zeit beim FC Chelsea umkurvte der Belgier seine Gegenspieler in der Premier League teilweise als wären sie Fahnenstangen.

Zudem sprach er darüber, wie das Leben nach der Karriere sei. "Es ist perfekt. Ich genieße das Leben und die Familie mit Kindern. Ich kann machen, was ich will, und es ist ein perfektes Leben. Die Entscheidung war einfach. Im Leben kann man nicht alles erklären. Ich bin im Frieden mit mir selbst. Jetzt bin ich glücklich. Ich habe außerhalb des Fußballs so viel zu tun, dass ich eine ruhige Entscheidung treffen konnte."

Verfolgen tut er einige Spiele dennoch. "Wenn ich kann, schaue ich immer noch Fußball im Fernsehen. Ich mache auch andere Dinge, aber im Moment vermisse ich es nicht, Fußball zu spielen. Mal sehen, wie es in ein paar Monaten ist", ließ Hazard aufhorchen.

Hazard über Karriereende: "Es war die beste Lösung"

Einen weiteren Vereinswechsel schloss Hazard kategorisch aus. "Ich hatte immer gesagt, dass ich mit dem Spielen aufhören würde, sobald ich auf dem Spielfeld keinen Spaß mehr hätte. Ich wollte für Geld nirgendwo anders hingehen. Es war die beste Lösung. Das Training hat mir keinen Spaß mehr gemacht … und ich habe nicht mehr gespielt."

