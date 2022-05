Real Madrid Ex-Real-Star James: Warum er Liverpool im Königsklassen-Finale die Daumen drückt

James wechselte 2014 als frisch gekürter Torschützenkönig der Weltmeisterschaft für 80 Millionen Euro Ablöse vom AS Monaco an die Concha Espina. Bei Real Madrid war er sechs Jahre angestellt, unterbrochen von einer zweijährigen Leihe an den FC Bayern.

Trotz wettbewerbsübergreifend 125 Spielen für Spaniens Rekordmeister schlägt James' Herz offenbar nicht mehr für die Blancos. Im Endspiel der Königsklasse drückt er Gegner FC Liverpool die Daumen.

"Ich möchte , dass Liverpool gewinnt", sagte der kolumbianische Nationalspieler (86 Einsätze, 24 Tore). Er habe zwar viele Freunde bei Real Madrid und liebe den Verein "sehr", so der Südamerikaner weiter: "Aber ich möchte, dass Lucho Díaz den Pokal gewinnt". Mit Lucho meint James seinen kolumbianischen Landsmann Luis Díaz (25), der im Januar für 45 Millionen Euro Ablöse vom FC Porto nach Liverpool gewechselt war.