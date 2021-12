Real Madrid : Ex-Real-Star: "Perez fragte mich: Kylian Mbappe oder Erling Haaland?"

Real Madrid will sich für die kommenden Jahre wieder einen galaktischen Sturm zusammenstellen. Präsident Florentino Perez holte sich dabei Rat von Ex-Spieler Hugo Sanchez, der in einem persönlichen Gespräch mit der Frage konfrontiert wurde: Kylian Mbappe oder Erling Haaland?

Wäre Hugo Sanchez in einer verantwortlichen Position für Real Madrid tätig, hätte sich die Frage nach dem bestmöglichen Stürmer, der in den kommenden Jahren an der Concha Espina für Wirbel sorgen soll, schnell erledigt. Er würde einfach Kylian Mbappe und Erling Haaland ins Bernabeu holen.

Bei El Larguero von Cadena SER berichtet Sanchez von einer persönlichen Unterredung mit Reals Vereinspräsident Florentino Perez. Der Patriarch hatte Sanchez um Expertenrat gefragt und wissen wollen, für welchen Superstar er sich entscheiden würde.