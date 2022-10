Ex-Trainer: "Überraschend, dass Eden Hazard bei Real Madrid leidet"

Eden Hazard kommt bei Real Madrid einfach nicht an - Foto: / Getty Images

Gianfranco Zola kann nicht nachvollziehen, warum Eden Hazard seit seinem Wechsel zu Real Madrid die meiste Zeit überhaupt keine Rolle spielt.

"Ich bin sehr überrascht von Hazard. Eden ist einer der talentiertesten Spieler der Welt, und ihn leiden zu sehen, ist etwas, das mich überrascht", so Zola in der Marca. "Er hatte wahrscheinlich einige körperliche Probleme, die es ihm nicht erlaubt haben, seine Leistung zu bringen, aber ich habe mehr von ihm erwartet."

Zola betreute gemeinsam mit Maurizio Sarri den FC Chelsea, als Hazard während seiner letzten Saison (2018/19) in Diensten der Blues in der Premier League mit 16 Toren 15 Vorlagen absolut herausragend performte. Danach wechselte er für über 100 Millionen Euro an die Concha Espina.