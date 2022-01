Real Madrid : Fabian Ruiz taucht wieder auf dem Radar von Real Madrid auf

Florentino Perez möchte die Schaltzentrale seines Teams verjüngen. Ruiz passt mit seinen 25 Jahren perfekt in die neue Altersstruktur, die geschaffen werden soll. Den Blancos wurde schon einmal gesteigertes Interesse nachgesagt.

Mit Napoli belegt Ruiz momentan den 2. Platz der Serie A. Der Iberer spielt mit acht Torbeteiligungen eine mehr als starke Saison und würde wahrscheinlich auf noch bessere Werte kommen, hätte eine Adduktorenverletzung nicht zu einer einmonatige Zwangspause geführt, die ihn fünf Spiele verpassen ließ.

Napolis starker Mann Aurelio De Laurentiis will Ruiz' 2023 auslaufenden Vertrag unbedingt verlängern, bemühte sich bisher aber vergeblich um eine Unterschrift. Im Sommer steht dann eine Entscheidung an: entweder verlängern oder verkaufen. Real scheint in Lauerstellung.