Real Madrid : Fabio Cannavaro träumt davon, Trainer von Real Madrid zu werden

Noch mindestens ein Jahr sieht Fabio Cannavaro seine Zukunft in China. Bis dahin ist sein Vertrag beim dortigen Spitzenklub Guangzhou FC datiert, den er seit seiner Amtsübernahme im November 2017 einmal zum Meister und einmal zum Supercup-Sieger machte.

Wohin es in seiner Trainerkarriere langfristig gehen soll, ist klar. Cannavaro will früher oder später Real Madrid trainieren. "Ich habe angefangen dafür zu arbeiten, weil ich daran arbeite, eines Tages zurückzukommen und einen Verein wie Real Madrid zu trainieren", erklärt Cannavaro im Interview mit Madridista Real.

Und weiter: "Wenn man Trainer werden will, muss man an die Spitze denken – und die Spitze ist Madrid, die italienische Nationalmannschaft oder ein großer Verein in Europa. Ich bin sicher, dass ich bereit sein muss, das zu erreichen."