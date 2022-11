Falls Endrick kneift: Real Madrid findet anderes Mega-Talent

Wie die spanische Sportzeitung Marca berichtet, fiel den Scouts in Argentinien der ebenfalls 16-Jährige Gianluca Prestianni auf. Der Linksaußen steht noch bis 2024 bei CA Velez Sarsfield unter Vertrag.

Genau in diesem Jahr erreicht Prestianni die Volljährigkeit und dürfte dann auf den europäischen Kontinent wechseln. Der Draht zu Real ist durch dessen Agent, dem ehemaligen Madrilenen Rolando Zarate (44; spielte 1999/2000 für Real Madrids zweite Mannschaft), bereits hergestellt worden.

Sein Talent deutete Prestianni bisweilen nur in der argentinischen U17 an, wo er in fünf Partien zwei Tore und eine Vorlage beisteuerte. Für CA Velez Sarsfield kommt er in dieser Saison erst auf fünf Einsätze, in denen ihm immerhin ein Assist gelang.

Endrick genießt weiterhin Priorität

In Prestianni scheint Real eine interessante Alternative zu Endrick gefunden zu haben. Letztgenannter stellt dennoch das oberste Transferziel dar, wenn es um Toptalente aus Südamerika geht. Kumpel Rodrygo (21), der seit dem Sommer 2019 beim spanischen Meister unter Vertrag steht, könnte hierbei eine wichtige Schlüsselrolle einnehmen.