Die Transfersaga um Kylian Mbappe (24) und Real Madrid zieht sich bereits über mehrere Jahre. Nachdem der Deal im letzten Jahr nahezu perfekt war, entschied sich der Offensivstar doch um und blieb in der französischen Hauptstadt. Auch in diesem Sommer kam ein Wechsel nicht zustande. Die Königlichen wollen auch im kommenden Jahr nochmal einen Vorstoß starten, haben allerdings bereits einen Plan B vor Augen, falls der Mbappe-Deal erneut platzt.

Der Shootingstar macht Platzhirsch Lautaro Martinez (26) das Leben schwer, liefert sich einen engen Konkurrenzkampf mit dem Mannschaftskapitän von Inter Mailand. Auf Vereinsebene erzielte der 23-Jähirge in der vergangenen Saison wettbewerbsübergreifend 17 Tore, obwohl er sich oft hinter Top-Stürmer Erling Haaland (23) anstellen musste.

Bei Argentiniens Weltmeister-Titel in Katar spielte er eine entscheidende Rolle. Vier Tore erzielte er bei den Titelkämpfen, unter anderem zwei im Halbfinale gegen Kroatien.

Dabei soll es sich laut dem spanischen Portal Fichajes.net um den Argentinier Julian Alvarez (23) handeln. Der Mittelstürmer spielt aktuell seine zweite Saison bei Manchester City und wurde in seinem ersten Jahr in Europa auf Anhieb Triple-Sieger mit den Citizens.

Einmal mehr vergeht ein Sommer, bei dem Superstar Kylian Mbappe (24) nicht zu Real Madrid wechselt. Die Königlichen sind nun fest entschlossen, den Offensivspieler im nächsten Jahr nach seinem Vertragsende bei PSG ablösefrei in die spanische Hauptstadt zu locken. Sollte der Deal erneut platzen, hat die Vereinsführung um Präsident Florentino Perez (76) allerdings bereits einen Backup ausfindig gemacht.

Von Guardiola geschätzt

Nach und nach begann Alvarez jedoch sich in Citys Startelf zu spielen und durfte in dieser Saison bislang alle vier Premier League-Partien als Hängende Spitze hinter Haaland über die volle Distanz bestreiten. Der Argentinier hat in diesen vier Spielen bereits zwei Tore erzielt und ein weiteres aufgelegt.

Alvarez kam im Sommer 2022 von River Plate und besitzt in Manchester noch einen langfristigen Vertrag bis 2028. Den Argentinier, der von Trainer Pep Guardiola (52) sehr geschätzt wird, loszueisen, dürfte für Real Madrid kein leichtes Unterfangen werden.

