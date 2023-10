Falls Kylian Mbappe nicht kommt: Real Madrid hat spektakulären Plan B

Die Situation von Kylian Mbappe ist schnell erklärt. Sein Vertrag bei Paris Saint-Germain läuft 2024 aus, verlängern will es diesen nach aktuellem Stand nicht. Real Madrid will sich den großen Traum einer Zusammenarbeit mit Mbappe endlich erfüllen.

Real Madrid heiß auf Lautaro Martinez

Einhundertprozentige Überzeugung herrscht an der Concha Espina diesbezüglich allerdings nicht vor. Der spanische Rekordmeister will sich in jedem Fall nicht noch einmal an der Nase herumführen lassen. Und heckt deshalb bereits einen alternativen Plan aus.

Das Portal Defensa Central nennt Lautaro Martinez als Madrider Plan B, sollte Mbappe auch im kommenden Sommer nicht von einem Wechsel überzeugt werden können. Ein mögliches erfolgreiches Transfergebaren ist im Fall Martinez allerdings noch mal wesentlich unwahrscheinlicher als bei Mbappe.